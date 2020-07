Un gommone con 120 migranti si trova in difficoltà in acque internazionali ad una cinquantina di miglia dalle coste libiche. A riportarlo è “Repubblica.it”. Secondo Sea Watch e Alarm Phone, sarebbe in mare da oltre 12 ore, senza motore e con uno dei tubolari che si starebbe sgonfiando. Tra le 120 persone a bordo, 24 sarebbero minori e nessuno possiede giubbotti di salvataggio. E’ stato chiesto aiuto alle autorità italiane e maltesi.