I disagi del maltempo accaduti in Emila-Romagna non hanno lasciato indifferente la società del Parma. Il club ducale, attraverso un comunicato, rende note le iniziative di sostegno verso la propria regione:

“Parma Calcio e l’impegno a favore della Regione Emilia Romagna. Non ci siamo fermati alla donazione di 100mila euro, il nostro Club desidera contribuire ancora al sostegno e alla solidarietà verso la popolazione dell’Emilia Romagna colpita da questa profonda tragedia.

Parma Calcio, in collaborazione con l’official partner Dolomia, ha effettuato una donazione di 21.168 bottiglie di acqua potabile, consegnate e fornite in queste ore al Centro di Raccolta della Protezione Civile.

Un impegno costante, che non si è esaurito alla raccolta fondi “Un aiuto per l’Emilia Romagna”, ma che testimonia quanto il nostro Club vuole sentirsi vicino alla popolazione romagnola.

“Siamo stati colpiti davvero profondamente – il commento del Managing Director Corporate, Luca Martines -, in questi giorni, dopo la prima donazione, abbiamo valutato altri interventi a sostegno della popolazione e delle famiglie colpite. Insieme al nostro partner Dolomia, che voglio ringraziare, abbiamo deciso di procedere con una consegna di acqua potabile, un bene primario che, anche su indicazione della Regione, sappiamo sia molto utile. In questo contesto lo riteniamo un piccolo gesto, rispetto a quanto è capitato e a quanti aiuti servano ancora oggi per gestire questa immane tragedia“.