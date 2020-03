L’emergenza Coronavirus continua in Italia, adesso si studia il modo per aiutare i cittadini. Il ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli ha parlato di ciò ai microfoni di “Radio Capital”, di seguito le sue parole: « Uno dei “quattro canali” su cui si sta indirizzando il governo per aiutare famiglie e imprese “è quello della liquidità, che va garantita, e questo lo si fa con la sospensione dei pagamenti, di mutui, bollette, tributi. Dobbiamo ragionare su tutto territorio nazionale». Alla domanda se la sospensione varrà già dalla prossima scadenza fiscale del 16 marzo, ha risposto così: «stiamo lavorando in questa direzione».