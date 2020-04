Sono risultate positive altre quattro tigri e tre leoni rinchiusi nello Zoo del Bronx a New York City. Ad annunciarlo è stato il parco, secondo il National Geographic, circa tre settimane dopo che alla tigre Nadia era stato diagnosticato il contagio del virus che causa il Covid-19. Come aveva dichiarato il 5 aprile il veterinario responsabile Paul Calle, si era trattato in quel caso della “prima volta che un animale selvatico si era ammalato di Covid-19, contagiato da una persona”. A infettare Nadia, probabilmente, era stato un operatore asintomatico: “È l’unica spiegazione sensata”, aveva detto Calle. Lo zoo è chiuso ai visitatori dal 16 marzo. Inizialmente non era stato previsto di testare altri animali con sintomi, perché per farlo vanno sedati con relativi pericoli, ma le linee guida sono poi cambiate dopo che anche un leone a New York è risultato positivo il 15 aprile. La Wildlife Conservation Society che gestisce la struttura ha specificato che i test sono stati fatti usando campioni di feci, non dovendo così mettere in pericolo gli animali con la sedazione.