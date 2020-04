«Attenzione alla barba: può dar fastidio e ostacolare il corretto uso della mascherina. Inoltre, se non viene coperta, può intrappolare le goccioline ‘cariche’ di virus. È bene anche evitare di toccarsi viso, naso o bocca, oltre che curare con particolare attenzione l’igiene delle mani». Queste le parole rilasciate all’AdnKronos’ di Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano. L’esperto suggerisce pertanto di tagliare la barba oppure coprirla e non toccarla per evitare il rischio di infezione da Covid-19.