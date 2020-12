Al momento non c’è alcuna evidenza che suggerisca che il nuovo vaccino non funzionerà sulla nuova sulla variante covid” scoperta nel Regno Unito, lo hanno spiegato gli esperti dell’Ema durante la conferenza stampa che ha annunciato l’approvazione del vaccino Pfizer BioNtech. “Sappiamo molto di più su questo vaccino di quanto ne sapevamo dieci mesi fa e anche tre mesi fa, ma ci sono ancora nuove informazioni che devono essere valutate nelle loro interezza, come le recenti informazioni sulla nuova variante di coronavirus che vanno ancora valutate” ha precisato Emer Cooke, direttrice esecutiva dell’Ema, durante la conferenza stampa sull’autorizzazione del vaccino sviluppato da Pfizer/BioNTech”.