Eleven Sports è in un mare di guai dopo i vari imprevisti che non hanno permesso agli utenti di vedere i match di Lega Pro. Sono tantissime le richieste di rimborso, e non è bastata alla piattaforma streaming mettere a disposizione “MyCujoo” per vedere i match.

Secondo quanto riporta “Calcio e Finanza”, l’associazione Codici ha voluto commentare la situazione della piattaforma di proprietà di Radrizzani. Questo il comunicato dell’associazione:





“Sono centinaia le segnalazioni ricevute dallo Sportello dell’associazione Codici in merito ai disservizi su Eleven Sports, la piattaforma streaming balzata agli onori della cronaca per i recenti blackout nella trasmissione delle partite di calcio e pallavolo dei campionati di Serie C e Superlega. Anche ieri, in occasione del turno infrasettimanale di Lega Pro, si sono registrati problemi”. Gli utenti sono giustamente infuriati anche perché il prezzo dell’abbonamento è aumentato e la qualità del servizio non giustifica assolutamente questi rincari. Dopo le proteste dei consumatori, Eleven Sports è corsa ai ripari, mettendo a disposizione degli abbonati al campionato di Serie C anche la piattaforma streaming MyCujoo, senza costi aggiuntivi. Peccato che anche lì si sono registrati problemi”.