In una lunga intervista a “Gianlucadimarzio.com”, “El Mudo” Franco Vazquez si è raccontato, parlando dell’esperienza al Palermo e del futuro.

Gattuso gli disse che lo avrebbe escluso dall’elenco dei giocatori utilizzabili in Serie B. «Mi prese molto di sorpresa, sono sincero. Lì mi dissero che c’era la possibilità di andare a Cipro e, beh, io risposi di no perché non mi sembrava una buona opzione per me». “Che fai, non giochi?”. Il momento della svolta arrivò poco tempo dopo, con l’arrivo di Iachini, che al primo allenamento riconobbe subito che tanta classe non potesse rimanere fuori da un campo da calcio. «Guarda che a dicembre ti metto in lista, è impossibile che tu non giochi. Saper aspettare è parte del lavoro e della crescita, anche se forse io avuto la vita più difficile rispetto ad altri giocatori. Ma sono cose che possono succedere e che ti rendono più forte — analizza Vázquez—. Io cercavo di continuare ad allenarmi anche se poi non avrei giocato, di farlo per me, perché sapevo che quella non fosse la fine. Quando Iachini mi disse che mi avrebbe reintegrato lo ringraziai, ma risposi di no, che volevo andare via perché pensavo che non si fossero comportati bene con me. Alla fine, ebbi l’opportunità di andarmene, ma Iachini fece tutto il possibile per farmi rimanere e lì iniziò tutta la mia storia con il Palermo». Futuro? In primis, voglio sentirmi di nuovo importante. Mi sento bene fisicamente per poter rendere ad un buon livello. Poi, ovviamente, il posto te lo devi guadagnare in campo, ma voglio sentire la fiducia del club e della squadra. Non fa differenza il campionato. Sia quello spagnolo che quello italiano mi divertono e sono adatti a me».