Effetto Barbera e quattro vittorie: il Palermo rimette le marce alte

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’effetto Barbera dove il Palermo ha gia conquistato 4 vittorie di fila.

La pioggia di fischi dopo le sconfitte con Cittadella e Catanzaro sembra un ricordo lontanissimo, eppure il Palermo è dovuto passare anche da quei momenti per costruire lo splendido cammino tra le mura amiche delle ultime settimane, fatto di quattro vittorie in altrettante partite con 13 gol fatti e una forza mentale che prima faticava a emergere: merito del lavoro di Corini e del gran rendimento dei singoli, ma con una simile spinta del Barbera i rosa sanno di avere un alleato di livello in ottica promozione.

L’auspicio di tecnico e giocatori è di arrivare quanto prima a una media spettatori vicina alle 30 mila presenze: se i risultati in viale del Fante dovessero proseguire su quest’andazzo e la classifica diventasse ancora più allettante è probabile che ciò avvenga in tempi brevi. I prossimi impegni casalinghi sono da brividi: Como e Ternana a febbraio, Venezia a marzo, Sampdoria e Parma ad aprile. Tolti gli umbri e i blucerchiati, che comunque si sono dimostrati più volte una mina vagante, le altre sfide saranno tutte con concorrenti dirette per la promozione: affrontarle con un Barbera pieno darebbe una spinta in più per replicare i successi recenti.