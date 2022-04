Come si legge su “Corrieredellosport.it” l’attaccante del Boca Juniors Eduardo “Toto” Salvio è stato denunciato dall’ex moglie, Magalì Aravena, che ha riferito alla polizia di Buenos Aires che l’ex calciatore di Benfica e Atletico Madrid l’avrebbe intenzionalmente investita con la sua automobile. Aravena, che è la madre dei due figli di Salvio, ha informato le forze dell’ordine: le sue parole sarebbero supportate da alcuni video che sono stati resi pubblici.

Secondo le informazioni della polizia, l’incidente è avvenuto all’una di notte circa, nel quartiere in cui vive Salvio. Aravena ha confermato che pochi giorni fa si erano separati e che lei e i figli erano andati a vivere in un appartamento a Olivos. La donna si è però recata in nottata presso l’abitazione dove vivevano insieme con l’intenzione di parlare con Salvio, ma al suo arrivo avrebbe incontrato l’ex marito accompagnato da un’altra donna nella sua autovettura. Sempre secondo il resoconto della denuncia, Aravena si è fermata davanti all’automobile per chiedere a Salvio di parlare, ma il calciatore avviando il veicolo avrebbe colpito la donna con le ruote anteriori, facendola cadere sull’asfalto, procurandole abrasioni al ginocchio: il calciatore poi non l’ha soccorsa, ma è fuggito.