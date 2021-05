L’ex attaccante dell’Inter e della nazionale italiana Eder, critica aspramente la proprietà cinese della squadra nerazzurra coinvolta nel caso stipendi in Italia e responsabile del fallimento della squadra cinese del Jiangsu Suning, queste le parole del brasiliano sul suo profilo Twitter riportate da “Fanpage.it”: «Quando lo dicevo, spero che non succeda anche all’Inter. Perché da tifoso, non volevo che succedesse quello che è successo a noi di Suning.

Dopo aver vinto e fatto una cosa importante, loro i cinesi (Steven e il suo Papà) buttavano tutto all’aria. Dai calciatori, staff e dirigenti. E adesso all’Inter buttano per l’aria un grande lavoro fatto dal Mister Conte. Perché devono rientrare nella loro tasca 100 milioni. Del calcio, dei dipendenti se ne fregano. Sono 8 mesi che non pagano gente che prendeva 800 euro al mese».

