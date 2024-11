Ecuador in lutto: morto il calciatore Angulo dopo incidente stradale. Aveva 22 anni

Tragedia in Ecuador. Marco Angulo, centrocampista classe 2002, è morto dopo trentacinque giorni trascorsi in ospedale in seguito a un incidente auto.

Angulo di proprietà del LDU Quito, società polisportiva ecuadoriana di Quito che milita nella massima divisione del campionato ecuadoriano di calcio, nella sua carriera ha collezionato anche 3 presenze in nazionale maggiore con l’Ecuador. In seguito all’incidente, avvenuto lo scorso 7 ottobre, è venuto anche a mancare il suo coetano Roberto Cabezas.