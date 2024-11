Sergio Rico torna a parlare dopo il coma: «Il mio ritorno in campo è stato bellissimo»

Dopo essersi risvegliato dal coma a causa di un incidente a cavallo, il portiere Sergio Rico è tornato nuovamente in campo. L’ex Psg, nei mesi scorsi, ha firmato infatti con l’Al-Gharafa SC dopo lo svincolo dal club francese dei mesi scorsi. L’estremo difensore ha parlato ad AS rilasciando le seguenti parole:

«Dopo tutto quello che è successo e tutto il tempo trascorso in convalescenza e riabilitazione…Sono felice di potermi godere di nuovo il calcio e la mia carriera. Da quando sono arrivato in Qatar, tutto è stato reso più facile per me. I miei compagni di squadra mi hanno accolto molto bene. Sono impaziente di lavorare sodo per poter continuare a godermi la mia carriera sportiva, che è ciò che desideravo di più. Ci sono stati molti momenti difficili non solo per me, ma anche per la mia famiglia. Ci sono stati giorni in cui i dottori mi hanno dato notizie molto negative. E poi è arrivato quel momento di scendere di nuovo in campo…Mi è sembrato di debuttare di nuovo nella massima serie. Un momento bellissimo e unico. Non ho ricordi definiti sul mio risveglio, ero pesantemente sedato. Dipende più da quello che mi hanno detto gli altri. Mia moglie mi dice che la prima cosa che ho chiesto al risveglio è stata: “Potrò giocare di nuovo a calcio?”»