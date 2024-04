Eccellenza, Nissa pronta a brindare

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla Nissa che oggi è pronta a brindare la promozione.

Manca solamente un punto per festeggiare la promozione in Serie D. La Nissa si prepara alla grande festa in occasione dell’incontro odierno contro la Supergiovane Castelbuono, in programma alle 16 al Tomaselli di Caltanissetta.

Primo match-point per la squadra del tecnico Terranova, in vantaggio di ben 7 punti sulla Pro Favara quando mancano solamente tre partite al termine del torneo. L’allenatore dei nisseni è abituato a certe imprese ed è reduce dalla promozione in D sulla panchina dell’Akragas, conquistata la passata stagione dopo una lotta fino all’ultima giornata con l’Enna.

Contro un Castelbuono già salvo e senza particolari aspirazioni, i biancoscudati proveranno a far festa davanti a uno stadio gremito di gente che ha preso d’assalto i botteghini per poter partecipare a un evento che manca a Caltanissetta da ormai 16 anni. Il traguardo sembra davvero a pochi passi.