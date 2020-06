Approda per la prima volta nella massima serie dilettantistica il Dattilo Noir. Un percorso incredibile quello dei trapanesi, giunti davanti a corazzate come Akragas, Canicattì e Sancataldese. Stando a quanto riferito da “Magazinepragma.com”, i biancorossi sarebbero favoriti insieme al Sant’Agata per l’ammissione al prossimo campionato di Serie D, in quanto rientranti tra le sette formazioni , giunte seconde, da promuovere per completare l’organico. Fa festa anche il Paternò che a distanza di quattordici anni ottiene una promozione in quarta serie sul campo. Un successo più che meritato per gli etnei, giunti davanti a Sant’Agata e Rosolini. Retrocedono in Promozione l’Alba Alcamo e il Milazzo che comunque aveva già rinunciato al campionato. Tornando alla D, ecco le nove le sicule ai nastri di partenza: FC Messina, ACR Messina, Troina, Licata, Acireale, Biancavilla, Marina Ragusa, Dattilo Noir e Paternò. A queste nelle prossime ore potrebbero aggiungersi Canicattì e Città Di Sant’Agata, mentre resta ancora da decidere il destino della Sicula Leonzio.