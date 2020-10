«C’è un parco attaccanti fuori categoria. Con Antenucci ci ho giocato insieme, Citro ho avuto la fortuna di conoscerlo bene come ragazzo mentre Montalto a Terni aveva fatto bene: li conosco tutti e tre personalmente. Per la Serie C ha un attacco superiore alla norma. Spero per loro e per i tifosi baresi, con cui sono stato benissimo e che ringrazierò sempre, di vedere il Bari in B il più presto possibile.

Bari si trova nel posto in cui merita di stare. Sta facendo bene, è una squadra forte. Deve continuare ad andare su questi ritmi, ma penso che abbia molta più esperienza rispetto alle attuali rivali. Il Teramo e la Turris? Alla lunga i galletti verranno fuori, e spero che distaccheranno gli altri. Ovviamente si devono tenere i piedi per terra, però i valori del Bari permetteranno ai tifosi di stare tranquilli».





Queste le parole dell’ex attaccante del Bari, Osarimen Giulio Ebagua, rilasciate ai microfoni di “Tuttobari.com” in merito alla squadra pugliese.