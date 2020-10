Annullata la Maratona di Palermo per l’emergenza Coronavirus. L’annuncio ufficiale da parte dell’organizzazione. La corsa era prevista per il prossimo 22 novembre ma l’emergenza sanitaria ha portato all’annullamento.

Secondo quanto riporta “Gds.it”, la decisione degli organizzatori dell’ASD Media@ giunge a pochi giorni dall’ultimo Dpcm del governo e arriva soprattutto a seguito degli aumenti dei contagi.





Domenica scorsa un’altra manifestazione podistica, la Palermo International Half Marathon proprio per ragioni di sicurezza, non si era disputata, stoppata a 48 ore dal via, da un’ordinanza del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, ordinanza tutt’ora vigente.