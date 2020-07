Il centrocampista brasiliano Romulo è in cerca di una nuova squadra. Nelle ultime settimane è stato anche accostato al Palermo. Tuttavia, intervenendo a “105 Autogol”, ha affermato: «A gennaio sono stato vicino all’Inter. Ho un paio di richieste in Spagna, anche se ormai sto in Italia da 10 anni e mi sento italiano. Mi piacerebbe restare qui. Benevento? A oggi i contatti più interessanti sono arrivati da un club di Serie B che ha il presidente più vincente della storia del calcio…».