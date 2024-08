È in vendita, ce lo date? Liverpool chiama Giuntoli: lo prendono a titolo definitivo

Il Liverpool è pronto a telefonare alla Juventus per chiedere informazioni sul calciatore: lo prendono definitivamente

La nuova Juventus di Thiago Motta non è andata oltre il pareggio ottenuto, sempre in amichevole, contro il Brest. La squadra francese (prossima partecipante alla Champions League) ha messo non poco in difficoltà i bianconeri. Soprattutto nel reparto difensivo che ha destato più di qualche preoccupazione.

Nel frattempo, però, la dirigenza continua a lavorare sul fronte calciomercato. Sia per quanto riguarda le entrate che, soprattutto, le uscite. Proprio nelle ultime ore c’è da registrare un concreto interesse, per un calciatore bianconero, che arriva direttamente dalla Premier League.

La squadra fortemente interessata è il Liverpool. Dirigenza inglese che è pronta ad effettuare una telefonata a Cristiano Giuntoli per avere quante più informazioni possibili sulla cessione dell’atleta. Lo stesso ds ha fatto capire chiaramente che ci sono tutte le intenzioni per avviare una trattativa.

Allo stesso tempo, però, a patto che vengano rispettate alcune condizioni. In particolar modo quella economica. Per la cessione, infatti, si parla di una cifra che non va a superare i 10 milioni di euro.

Il Liverpool chiama la Juventus, Giuntoli ci pensa: addio vicino per l’atleta?

Tra i calciatori in uscita nella Juventus spunta il nome di Weston McKennie. Dopo l’esonero di Massimiliano Allegri lo statunitense non fa più parte del progetto tecnico del club. Stesso pensiero di Thiago Motta che non lo reputa un calciatore all’altezza nel suo schema di gioco. Il classe ’98 ha ricevuto avances dalla Fiorentina, alla disperata ricerca di un centrocampista.

Il suo futuro, però, potrebbe essere nuovamente in Premier League, campionato che conosce molto bene dopo aver vestito la maglia del Leeds United. Il Liverpool, intanto, vuole l’americano a tutti i costi per andare a rinforzare il centrocampo: una richiesta esplicita da parte di Arne Slot.

Juventus, cessione per McKennie? Affare da 10 milioni di euro

La Juventus non vuole più puntare su Weston McKennie. Allo stesso tempo, però, la dirigenza non ha alcuna intenzione di perderlo a parametro zero la prossima stagione. Il suo cartellino, però, attualmente vale almeno 28 milioni di euro.

Cifra che spaventa non poco i ‘Reds’ che non hanno alcuna intenzione di arrivare a quelle cifre. Si punta, infatti, ad un importante sconto: i ‘Reds’ non offrono più di 10 milioni di euro per lo statunitense. Nel frattempo l’atleta continua ad allenarsi con i compagni, ma sa bene che non resterà a Torino.