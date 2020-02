Nell’ultima gara di Serie A tra Juventus e Fiorentina, i tifosi rosanero, oltre la prestazione delle due squadre, avranno senza dubbio notato l’abbraccio tra Iachini e Dybala. Abbraccio che sa per i tifosi del Palermo come un ritorno al passato quando, il tecnico fu l’artefice dell’esplosione dell’argentino proprio in maglia rosa. Qui in alto la foto dell’abbraccio in questione.