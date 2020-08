Non manca la concorrenza per Simone Simeri, attaccante del Bari che è stato accostato al Palermo negli ultimi mesi. Secondo quanto riportato da “Tuttomercatoweb.com” l’attaccante classe ’93 sarebbe finito nel mirino di Pescara e Salernitana, che vorrebbero puntellare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.