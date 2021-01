Ninni Corda, ai microfoni di Foggia Today, ha parlato della situazione di Giovanni Gentile:

«Dopo le minacce ricevute, il calciatore ha deciso di non tornare più. Rispettiamo la sua decisione, se la famiglia non è tranquilla è giusto che vada via. Escludo un passaggio alla Viterbese, è una società poco affidabile e senza rispetto, non dovrebbero far parte del calcio».