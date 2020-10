Intervenuto ai microfoni di “TMW Radio”, Luigi Condò, direttore sportivo della Vibonese, ha parlato del rinvio del match col Catania a causa dei sei positivi nel gruppo squadra. Ecco le sue parole:

«Viviamo un periodo difficile, e dobbiamo stare attenti perché tutti possiamo infettarci, ora è toccato a noi. Bisogna cercare di adottare le migliori misure cautelative possibili, ma è normale che ci sia il rischio di infezione. Dobbiamo provare a rispettare alla lettera i protocolli e sperare che il virus piano piano vada via.





Come si vive in Serie C la possibilità che venga tutto fermato? Si proverà a fare di tutto per arrivare in fondo al campionato, anche perché i benefit di fermare tutto quali sarebbero? Spero poi che calino i casi per una questione umana e di salute, siamo in una catastrofe».