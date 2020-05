Simone Lo Schiavo, direttore sportivo della Vibonese, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta del Sud riguardo la possibile ripresa del campionato. Ecco le sue parole: «Francamente vedo difficile la ripresa del campionato. Se così fosse gli allenamenti riprenderebbero a giugno e si tornerebbe a giocare non prima di luglio. Ci sarebbero problemi di natura logistica ma anche contrattuale chi pagherà i giocatori che al 30 giugno andranno a scadenza? Forse più praticabile l’ipotesi dei playoff e dei playout. Siamo sempre nel campo delle idee ma non ci sono i fatti: non abbiamo ricevuto alcun protocollo, i tempi di ripartenza non esistono. Solo chiacchiere, ipotesi e nulla più. E’ facile dire ripartiamo e torniamo a giocare, più difficile di quanto si pensi a farlo».