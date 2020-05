Chiusa la stagione calcistica 2019-2020, l’FC Giugliano 1928, esentato dalla disputa dei play-off causa Coronavirus, sta già riorganizzando quella che sarà la nuova annata, partendo con un progetto sostenibile, dal basso verso l’alto, che includa la rivalutazione e la riqualificazione del proprio settore giovanile, uno dei patrimoni più importanti dell’hinterland. Un programma innovativo, basato sui giovani, che, come riporta “TuttoserieD.com”, accosta il club campano a quelli dei canoni del calcio evolutivo. Annunciata la separazione consensuale con Massimo Agovino, è scattato il toto-allenatore. La società sta valutando diversi profili per la sostituzione dell’ex trainer dei gialloblù. Tra i papabili ci potrebbero essere: Mauro Chianese (ex Portici(, Gianluca Esposito (ex Nola), Guglielmo Tudisco (ex Avellino e Casertana) e Carlo Sanchez. L’elenco rispetta i criteri di scrittura e non di preferenza.