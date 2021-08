Intervistato da “TMW Radio” Luigi Condò, ds della Vibonese,si è espresso in merito al campionato di C.

Ecco un estratto:

«Il mercato è ancora fermo, in pochi hanno fatto movimenti importanti. Tanti scambi… Questa è la naturale conseguenza dello scorso anno e delle problematiche economiche, siamo in una situazione di stallo. Vero però che prima o poi il mercato dovrà partire, penso una settimana-dieci giorni. Campionato? Ci troviamo sicuramente nel girone più difficile della Lega Pro, il C. Per blasone non ha nulla da invidiare alla Serie B, dico che speriamo di poter fare bene sapendo che non sarà semplice. L’obiettivo, il primo, rimane sempre la salvezza: se la ottenessimo in anticipo, allora sì che puoi provare a divertirti, ma pensare ad altro, in un girone così complicato, mi sembra prematuro».