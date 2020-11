Intervenuto ai microfoni di “Ternananews.it”, Luca Leone, direttore sportivo della Ternana, ha parlato del ritorno in rossoverde di Cesar Falletti. Ecco le sue parole:

«Tutto è nato nel gennaio dell’anno scorso quando Cesar era in Messico. Purtroppo, in quella sessione, non ci sono stati i tempi e le condizioni per portare a termine l’operazione.





Ma ci siamo lasciati con una promessa: nel momento in cui avrebbe voluto tornare in Italia, Terni sarebbe stata la sua prima scelta. Abbiamo tenuto i contatti anche nei mesi di lockdown. Lui ha parlato sempre con le tante persone amiche a Terni. E’ stato un lavoro di gruppo.

Il suo procuratore è stato bravissimo e di parola perché quando è tornato in Italia per parlare con il Bologna ci ha chiamato. Noi volevamo Cesar, lui voleva noi. Se oggi Falletti è di nuovo alla Ternana il merito è anche vostro, dei tifosi, che non gli avete fatto mancare mai l’affetto in questi anni».