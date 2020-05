Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale della Sambenedettese, il ds Pietro Fusco si è espresso così in merito alla decisione del Consiglio Federale di portare a termine i campionati professionistici: «Una decisione che ci lascia piuttosto sorpresi, ora non ci resta che attendere gli eventi. Aspettiamo cosa deciderà il Governo il 28 maggio e ci muoveremo di conseguenza. Nel frattempo la nostra professionalità ci impone di proseguire con gli allenamenti, che andranno avanti individualmente poi vedremo come muoverci».