Intervenuto ai microfoni di “Rete8 Sport”, Zdenek Zeman ha parlato dei suoi trascorsi alla guida del Pescara e del suo futuro. Ecco le sue parole: «Il 20 maggio 2012? Un bel giorno. Ho ricordi bellissimi. La squadra giocava un bel calcio e segnava tanto. Verratti, Immobile e Insigne fuoriclasse? Allora venivano dalla C… Dopo 19 anni abbiamo riportato il Pescara in Serie A. Siamo arrivati primi, davanti a Torino e Samp… Guardiola ancora oggi vede le partite del mio Pescara… Il calcio attivo? Mi manca perchè, tranne qualche pausa, sono sempre stato in sella. Recentemente ho avuto qualche offerta, ma devo trovare la società che mi garbi. Organizzata e che abbia un progetto… Il Pescara di quest’anno? L’ho visto spesso in difficoltà, è andato a strappi. Sebastiani? Mi ha fatto gli auguri via sms per il mio compleanno e l’ho ringraziato. E’ stato gentile. Ma non mi sento vecchio, come ha scritto lui. Di testa sono avanti».