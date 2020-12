Intervenuto ai microfoni di “Tuttoc.com”, Antonio Obbedio, direttore sportivo del Renate, ha parlato del pareggio allo scadere contro l’Olbia lamentandosi per un presunto torto arbitrale ai danni dei nerazzurri. Ecco le sue parole:

«La partita di ieri lascia un pizzico di delusione per come si è svolta. Dopo il vantaggio loro con un grande gol di Ragatzu abbiamo avuto un predominio del gioco per quasi tutti i 90 minuti. Grosso rammarico è stato notare come l’arbitro è stato bravo a vedere il rigore concesso all’Olbia al 90′ minuto, bisogna anche notare come sul 2-1 per noi non ci è stato concesso un rigore netto per un placcaggio reiterato per alcuni secondi su Maistrello.





I meriti di questo Renate? I meriti di questa squadra partono da una società “esemplare” ed uno staff tecnico a cui a capo ci sta un allenatore che, come ho detto più volte, è un “predestinato”. Diana è un valore aggiunto ed i giocatori sono stati bravi nel seguirlo e giustamente gratificati con i risultati».