Il direttore sportivo del Matelica Francesco Micciola è intervenuto ai microfoni di “TuttoC.com” in merito all’attesa della ratifica della FIGC legata alla promozione in C del club. Ecco qui di seguito le sue parole.

Siete vicinissimi alla Lega Pro.

«Da quello che si legge in giro saremmo già in Serie C ma bisogna aspettare il Consiglio Federale che giorno 28 dovrà avallare la decisione della LND. Oggi è una giornata positiva ma attendiamo l’ufficialità».

Circola insistente la voce di una vostra rinuncia al professionismo.

«Il mio presidente ha detto solamente che la C ha altri costi rispetto alla D. È normale che un imprenditore non vuole bruciare i propri soldi. Purtroppo ci sono giornalisti che sono alla ricerca di titoloni».

Questo primo posto di chi è merito?

«Di un presidente serio e ambizioso. Già l’anno scorso aveva vinto la Coppa Italia ed era arrivato prima in graduatoria ripescaggio ma la tassa a fondo perduto era troppo pesante. Comunque complimenti anche ad allenatore, staff tecnico e giocatori per la grande annata. Avremmo voluto concluderla sul campo: avevamo la miglior difesa, il miglior attacco e il capocannoniere».