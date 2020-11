Intervenuto ai microfoni di “TuttoBari”, Filippo Ghinassi, direttore sportivo della Juve Stabia, Filippo Ghinassi è intervenuto ai microfoni di TuttoBari per presentare la sfida che domenicà mettere di fronte le vespe al Bari:

«La Juve Stabia viene da una retrocessione molto dolorosa per tutta la piazza. Come idea personale preferisco sempre incontrare chi ha vinto, ma non c’è una regola perché esistono elementi di unicità in ogni gruppo squadra.





Non penso che il Bari sbaglierà atteggiamento dopo la sconfitta nel derby. In casa il nostro rendimento è ottimo. Abbiamo ragazzi con qualità importanti in squadra, che se vogliono ambire a giocare nelle categorie superiori non possono farsi scappare una vetrina come quella di domenica. Bari e Juve Stabia hanno obiettivi diversi: il Bari deve vincere, noi dobbiamo ricostruire un nuovo progetto tecnico».