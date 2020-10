Intervenuto ai microfoni di “Radio Punto Nuovo”, Filippo Ghinassi, direttore sportivo della Juve Stabia, ha parlato della gara tra Avellino e Juve Stabia. Ecco le sue parole:

«Siamo un bambino appena nato veniamo da una vittoria con il Francavilla che ci può dare fiducia e serenità. La squadra è completamente rivoluzionata, da un cambio societario avvenuto in estate, quindi abbiamo fatto un mercato veloce, completando la rosa un pochi giorni e lavorando con difficoltà. Ma ci siamo, dopo alcuni problemi iniziali, ora stiamo lavorando bene.





Il derby con l’Avellino è sempre una partita dal grande fascino, inserita in un girone dal grande fascino. Quello che può dire questa partita non so dirlo, siamo all’inizio, certo, vincerla può dare un ottimo slancio per il futuro ad una delle due e dare maggiore convinzione e certezze. Credo che i valori degli organici verranno fuori presto e chi ha valori importanti verrà fuori. Il girone è bello, sarà stupendo cimentarsi in questo campionato.

L’Avellino ha chiesto Allievi? Non lo ha mai cercato, forse hanno parlato con il suo agente, ma non sono mai arrivate richieste alla Juve Stabia. I punti di forza dell’Avellino? L’attacco, perchè ha gente come Maniero, Santaniello e ha poi preso un grande elemento come Fella. Inoltre c’è Braglia che per me è un top player per la Serie C».