Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale dell’Avellino, Salvatore Di Somma, direttore sportivo del club campano, ha commentato l’arrivo del centrocampista Giuseppe Carriero dal Parma. Ecco le sue parole:

«Avevamo la necessità di inserire un calciatore a centrocampo, subito dopo l’ultima gara contro la Vibonese abbiamo avviato i contatti con il Parma e l’entourage di Carriero.





I suoi trascorsi in C, soprattutto nella scorsa stagione, sono già un ottimo biglietto da visita per Giuseppe che sicuramente ci darà una grossa mano in questo secondo scorcio di campionato».