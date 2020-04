Nelle scorse ore due medici francesi hanno proposto di testare il vaccino anti-Coronavirus in Africa. La notizia ha suscitato sdegno e tanta rabbia nei calciatori africani, come Didier Drogba, Demba Ba e Samuel Eto’o. “Calciomercato.com” ha riportato le parole dell’ex attaccante dell’Inter, che si è rivolto senza mezzi termini, queste le sue parole: «“Figli di p…, siete solo merda”. L’ex attaccante del Chelsea ha seguito la stessa riga dell’attaccante camerunense, queste le sue parole: «L’Africa non è un laboratorio per i test. Vorrei denunciare queste parole umilianti, false e profondamente razziste. Aiutateci a salvare l’Africa. Salviamoci da questo pazzo virus che sta facendo precipitare l’economia mondiale e devastando la salute delle popolazioni mondiali. Non prendete gli africani come maiali umani, è disgustoso».