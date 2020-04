Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e in Sicilia, Antonello Musumeci, presidente della Regione Sicilia, sta cercando un piano per contrastare l’epidemia. Il presidente della Regione, secondo quanto riporta “Lasicilia.it”, ha invocanto l’art. 31 dello Statuto speciale della Sicilia, mai applicato, per esercitare il potere di avvalersi della Polizia di Stato, e dell’esercito di stanza nell’isola, in situazioni di emergenza.