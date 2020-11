Per evitare contagi dell’ultimo minuto che possano sconvolgere organici ed effettivi a disposizione nelle gare decisive, la Figc comincia la sperimentazione delle seconde squadre.

Secondo quanto riporta “Gazzetta.it”, in vista delle gare di qualificazione all’Europeo Under 21 2019/21, in programma a novembre rispettivamente in Islanda (12), Lussemburgo (15) e con la Svezia a Pisa (18), la Federcalcio ha deciso di costituire, oltre alla Nazionale Under 21, una Under 21 “B”.





Le due formazioni, rispettivamente guidate dai tecnici Paolo Nicolato e Alberto Bollini, lavoreranno nello stesso periodo in maniera funzionale e sinergica, così da essere in grado di rispondere tempestivamente alle esigenze che potrebbero determinarsi.