Il mondo del calcio è in lutto per la morte del giovane centrocampista del Legnano, Andrea Rinaldi, deceduto per un aneurisma cerebrale a 20 anni. Il Legnano ha voluto diramare un comunicato per quanto riguarda i funerali del giovane giocatore, di seguito la nota: “L’attesa autorizzazione delle autorità è arrivata e visto l’enorme spazio questo consentirà, sempre nel rispetto delle norme ant Covid-19 (mascherine, distanza minima e controllo delle forze dell’ordine) di partecipare al funerale senza la limitazione di numero imposta invece da una cerimonia in chiesa”.