Dramma in Serie D, malore durante la partita: muore in tribuna

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta con profonda tristezza il dramma avvenuto durante la partita di Serie D tra Cjarlins Muzane e Adriese. Al 23’ del primo tempo, Sante Longato, direttore generale dell’Adriese, è stato colpito da un malore in tribuna. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, Longato, 72 anni, è deceduto a causa di un arresto cardiaco. La partita, fermata sullo 0-0, è stata sospesa in segno di rispetto e lutto per la tragedia.

Figura storica e pilastro dell’Adriese, Longato lascia un vuoto profondo non solo nella società sportiva ma anche nella comunità locale, dove era conosciuto e apprezzato. Il presidente del Cjarlins Muzane, Vincenzo Zanutta, ha espresso il suo cordoglio: «Non ci sono parole, provo profondo dolore per questa tragedia».

In una giornata di grande dolore, il campionato di Serie D è comunque proseguito con la 14ª giornata (16ª per i gironi A, B e C), che ha visto molte capolista consolidare il loro vantaggio. Spiccano il +7 del Bra (girone A) sul Vado e il +6 della Sambenedettese (girone F) sull’Atletico Ascoli. Il Livorno (E) mantiene il +5 sul Seravezza, mentre il Siracusa (I) rimane a +3 sulla Scafatese.

Infine, tra i protagonisti del turno, Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, ha segnato il suo terzo gol stagionale nel 5-0 del Palazzolo contro il Sondrio (girone B).