Corriere dello Sport: “C’è Delio Rossi per la panchina della Nocerina”

NOCERA INFERIORE – La Nocerina (Serie D, girone H) ha esonerato l’allenatore Raffaele Novelli dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime cinque gare. Come riportato dal Corriere dello Sport, tra i nomi papabili per la successione si fanno strada quelli di Delio Rossi e Michele Pazienza, entrambi profili di spessore per il progetto del club campano.

CHIETI – Cambio in panchina anche a Chieti, dove il pari contro la Recanatese è stato fatale a Giovanni Ignoffo. Al suo posto arriva Daniele Amaolo, noto per aver guidato il miracolo Pineto. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il nuovo tecnico esordirà domenica nel derby contro L’Aquila, una sfida di grande prestigio per rilanciare le ambizioni del club.

SCAFATESE – Situazione simile per la Scafatese (Serie D, girone I), che ha scelto Gianluca Atzori come nuovo allenatore. Il tecnico 53enne, reduce da un’esperienza con il Floriana FC nella Premier League maltese, sostituisce Fabiano, esonerato dopo un avvio di stagione deludente. “L’arrivo di Atzori rappresenta una svolta importante per il club gialloblù”, commenta il Corriere dello Sport, evidenziando le aspettative legate a questa nomina.

Recuperi e Coppa Italia

Domani è in programma il recupero della 13ª giornata di campionato nel Girone I: l’Akragas ospiterà il Paternò allo stadio Esseneto, con inizio fissato alle 14:30. La partita sarà diretta dall’arbitro Frazza di Schio.

Sempre domani si disputeranno gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie D, in gara unica. Come riportato dal Corriere dello Sport, si segnalano diverse sfide interessanti: tra le gare in programma, la Reggina ospiterà l’Enna, la Scafatese affronterà il Martina, mentre il Castelfidardo e il Guidonia Montecelio riceveranno rispettivamente Ravenna e L’Aquila. Sul fronte delle trasferte, Lavagnese, Dolomiti Bellunesi, Piacenza e Livorno saranno impegnate contro Saluzzo, Cjarlins Muzane, Sant’Angelo e F. Gavorrano.

Un turno ricco di appuntamenti decisivi che contribuiranno a delineare le gerarchie del campionato e della competizione.