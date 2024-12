Butera: “Palermo, niente lenisce più di una vittoria. Le questioni da risolvere: Brunori e lo spogliatoio”

Niente lenisce più di una vittoria. Nel calcio, è così. Come sottolinea Luigi Butera del Giornale di Sicilia, le chiacchiere si azzerano quando si vince, e il Palermo si è finalmente regalato una settimana di silenzio e serenità. La prestazione contro lo Spezia è stata seria, da squadra esperta, capace di dimostrare finalmente di sapere ciò che vuole. Una rarità in una stagione finora costellata da rimpianti e occasioni mancate, ma questa vittoria contro una squadra fino ad allora imbattuta cambia le prospettive.

Il Palermo, giocando con determinazione e atteggiamento, ha invertito i ruoli al Barbera: contro lo Spezia, sembrava quasi che i rosanero fossero la squadra imbattibile. Butera evidenzia che “se questa mentalità fosse emersa anche contro il Cittadella o la Salernitana, il Palermo oggi avrebbe molti più punti e meno dubbi sulla sua classifica”.

Un successo che può segnare la svolta

Alessio Dionisi, nel post-partita, ha sottolineato che questa vittoria non rappresenta una svolta, ribadendo che il percorso della squadra è rimasto invariato. Tuttavia, come osserva il Giornale di Sicilia, “agli occhi di tutti, questa vittoria appare come uno spartiacque della stagione rosanero”. Battere una squadra che volava come lo Spezia non può che accrescere l’autostima e la fiducia per il rush finale del 2024. La vetta è ancora lontana, ma un filotto di vittorie potrebbe rimettere il Palermo in corsa, soprattutto se le squadre davanti dovessero frenare.

Le questioni da risolvere: Brunori e lo spogliatoio

Come ricorda Butera, per continuare su questa strada, il Palermo deve risolvere alcune problematiche interne. “Lo spogliatoio non è stato proprio tranquillo, come dimostra il caso Lucioni, e l’attacco resta un tema aperto”. Brunori, nonostante il probabile addio a gennaio, è ancora un giocatore del Palermo e tenerlo in panchina non giova a nessuno. “Giocando e segnando, ne beneficerebbero tutti: il giocatore, la società, e anche Dionisi, che potrebbe trovare soluzioni migliori in avanti”.

La sfida con la Carrarese: la prova della verità

Dopo il successo con lo Spezia, la trasferta contro la Carrarese sarà la prova del nove. La matricola toscana, forte tra le mura amiche, metterà alla prova la capacità del Palermo di replicare una prestazione convincente. Come conclude Luigi Butera del Giornale di Sicilia, “ripetere quanto fatto con lo Spezia è un obbligo e un dovere. Solo così il Palermo potrà costruire un progetto di rimonta che fino a due settimane fa sembrava impossibile. I tifosi non aspettano altro”.