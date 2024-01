Tragedia a Palermo presso il centro sportivo in via Emily Balch. Secondo la ricostruzione di Gds.it un uomo di 52 anni si è accasciato durante una partita di calcetto: sono intervenuti i sanitari del 118 nel tentativo di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Si attende l’accertamento per capire la causa della tragedia, probabilmente avvenuta per un malore.

