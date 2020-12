Il nuovo Dpcm di Natale, che entrerà in vigore a partire al 4 dicembre, prevede il divieto di spostamento tra le Regioni a partire dal 20 dicembre, salvo per ragioni di necessità, come assistere un genitore solo.

In questi casi sarà obbligatoria l’autocertificazione.





I confini comunali, come riporta “Notizie.it”, saranno blindati a Natale e Capodanno. Dal 21 dicembre al 6 gennaio non ci si potrà spostare tra le regioni e c’è il divieto assoluto di raggiungere le seconde case.