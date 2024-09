Douglas Luiz cosa sta succedendo? | Giuntoli pronto alla mossa ambigua di gennaio

Arrivato come un top player, il brasiliano ha deluso le attese e nella prossima sessione di mercato è già pronto per andarsene.

La Juventus ha condotto una sessione di mercato estiva davvero importante. Dopo alcune stagioni al di sotto delle aspettative infatti la Vecchia Signora ha deciso di investire pesantemente per rivoluzionare e soprattutto rinforzare la rosa, in modo da essere di nuovo competitivi sia in campionato che in Champions League, competizione in cui si è tornati a giocare dopo un anno di assenza.

I colpi messi a segno dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli sono stati diversi. Uno dei principali riguarda Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano era reduce da una grande stagione con la maglia dell’Aston Villa, squadra che insieme ai suoi compagni ha riportato proprio nella coppa dalle grandi orecchie dopo diverso tempo. Il ds bianconero, approfittando della situazione economica dei Villains, ha deciso di piazzare il colpaccio, scippandolo alla concorrenza.

Per assicurarselo la società bianconera ha sborsato tra cifra cash e valore delle contropartite (Samuel Iling Jr ed Enzo Barrenechea hanno fatto il percorso inverso trasferendosi a Londra) una somma superiore ai 50 mln di euro. Di conseguenza dal classe 1998 ci si aspetta davvero tanto. Le cose però non stanno andando propriamente come previsto.

Douglas Luiz è un flop?

In queste prime uscite della stagione Douglas Luiz ha trovato poco spazio. Thiago Motta infatti spesso e volentieri gli ha preferito altri giocatori, e addirittura in alcune circostanze la scelta è ricaduta su Weston McKennie, che fino a qualche settimana fa era fuori rosa.

Nelle occasioni in cui è sceso in campo poi il nazionale verdeoro ha deluso le attese. E’ chiaro dunque che al momento ci sia tanta delusione ai piani alti della Continassa, e se nei prossimi mesi le cose non dovessero cambiare non sarebbe complicato pensare ad un addio a gennaio.

Giuntoli riflette sul futuro del brasiliano

Come detto se la situazione non migliorasse, non sarebbe da escludere una cessione, ovviamente in prestito, del giocatore già nella sessione invernale di trasferimenti.

Per lui potrebbero riaprirsi le porte della Premier League, e perché no, magari proprio del club che lo ha reso grande, ovvero l’Aston Villa. Da non scartare nemmeno l’idea di un trasferimento in un’altra squadra di Serie A.