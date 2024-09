Voglio pagare la clausola rescissoria: telefona all’agente e glielo dice apertamente | Cristiano Giuntoli prepara il colpo del secolo

Il direttore sportivo bianconero ha in mento un affare a dir poco clamoroso. La piazza è già fuori di testa dopo la notizia.

Dalle parti della Continassa c’è la consapevolezza di aver condotto una sessione estiva di mercato davvero importante. Tanti giocatori di alto livello infatti si sono trasferiti a Torino. Tra i tanti troviamo Michele Di Gregorio, miglior portiere dello scorso campionato, Teun Koopmeiners, che da anni stava facendo bene all’Atalanta, Douglas Luiz, reduce da una grande annata in Premier League, senza considerare poi i vari Nico, Thuram, Cabal, Adzic e Conceicao.

E’ chiaro che nonostante alla corte del neo tecnico Thiago Motta siano arrivate tutte queste pedine c’è bisogno di tempo per risistemare le cose e far capire alla squadra le idee del mister. Dunque nel centro sportivo bianconero l’ex allenatore del Bologna lavora senza sosta per migliorare quanto prima le prestazioni e i risultati della Vecchia Signora.

Chi è ancora in moto nonostante la finestra di trasferimenti sia chiusa da tempo è di sicuro il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Questo infatti sta pensando già ai prossimi colpi da mettere a segno, e tra questi ce n’è uno che ha già mandato in visibilio la piazza juventina. Il dirigente infatti vuole pagare la clausola rescissoria del top player e portarlo sotto la Mole.

Rinforzo sensazionale per la Juve

Dusan Vlahovic non sta vivendo un buon periodo di forma. Il centravanti serbo sta giocando male, e questa situazione, aggiunta a quella relativa al suo contratto, sta facendo prendere piede ad un’ipotesi sempre più probabile per l’estate: la cessione.

Di conseguenza la Juventus dovrà cercare un nuovo bomber che possa sostituire l’ex giocatore della Fiorentina, e negli ultimi giorni diversi rumors stanno parlando con grande insistenza di un profilo in particolare: Victor Osimhen.

Osimhen alla Juventus: si può fare

Come ben sappiamo Osimhen al momento si trova in prestito al Galatasaray, e a giugno tornerà a Napoli per cercarsi una nuova sistemazione. Prima di trasferirsi in Turchia però il calciatore nigeriano ha rinnovato il contratto con il club azzurro, inserendo al suo interno una clausola rescissoria al ribasso rispetto ai 130 mln precedente.

Ora il suo valore si aggira tra i 75 e gli 80 milioni di euro. Una cifra ben più bassa, che potrebbe far tornare in gioco anche alcune italiane per il suo acquisto. Tra queste c’è proprio la Juve di Giuntoli, che vorrebbe portarlo a Torino per il post Vlahovic.