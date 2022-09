Come riportato da Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale dopo il sorpasso del Pisa per Barba, il Cagliari è alla ricerca di un difensore. Per il club sardo, adesso, c’è Elio Capradossi, centrale classe ’96 dello Spezia, accostato anche al Palermo nelle scorse settimane.

Ma non è finita qua. In Sardegna è in arrivo anche Filippo Falco dalla Stella Rossa, il grande obiettivo di un mese fa. Il Cagliari si appresta a chiudere il doppio colpo di mercato.