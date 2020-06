Di seguito il comunicato del Marsala Calcio pubblicato sulla pagina Facebook della società: “Questa sera il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha respinto i ricorsi di tutte quelle società che si sono opposte alle decisioni della LND circa la cristallizzazione delle classifiche dell’ultimo torneo di serie D e che hanno decretato la retrocessione in eccellenza delle ultime quattro squadre classificate per ogni girone. Il Marsala Calcio, coinvolto in questa decisione ritenuta quanto meno ingiusta, conferma che adesso provvederà a far ricorso al TAR di competenza. La società azzurra ci tiene a chiarire che non lascerà nulla d’intentato per riprendersi ciò che le è stato sottratto. Anche in considerazione di quanto deciso per i campionati inferiori che vanno dall’eccellenza a scendere.”