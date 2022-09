Dopo il Liverpool anche l’Ajax ha avvertito in maniera preventiva i propri tifosi in vista della trasferta di Champions League a Napoli. In occasione di Napoli-Ajax di mercoledì 12 ottobre il club di Amsterdam ha allertato i propri tifosi, consigliandoli di non camminare per la città con gli abiti con i colori ufficiali. Inoltre l’Ajax ha sconsigliato di viaggiare con bambini piccoli a Napoli:

“Le precedenti partite di altri club a Napoli hanno dimostrato che la visita al Maradona per i tifosi della squadra avversaria non è priva di rischi”, scrive il club. Secondo AT5 , sono già state prese misure per i tifosi dell’Ajax: “Per la sicurezza dei tifosi dell’Ajax, la polizia napoletana ha designato la Stazione Marittima, nel porto di Napoli, come punto di ritrovo. Da lì gli autobus vanno allo stadio, un passaggio di almeno un’ora. Dopo la partita, gli autobus torneranno. Siamo anche stati informati che potrebbero esserci rapine dopo la partita. Tieni presente che potresti essere bersaglio di furti, rapine o attacchi”.