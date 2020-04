Donald Trump ha annunciato che i cittadini americani affetti da Covid-19 che non sono coperti da assicurazione sanitaria potranno essere curati gratuitamente. Il governo pagherà le cure per il Cronavirus a quanti non hanno stipulato un’assicurazione sanitaria usando fondi dal pacchetto di aiuti economici da 2,2 trilioni di dollari che l’inquilino della Casa Bianca ha firmato la settimana scorsa.