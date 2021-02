Dopo aver scoperto l’entità dell’infortunio, Masimiliano Doda, difensore del Palermo, ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram, scrivendo “La pazienza è la virtù dei forti”.

Tanti i messaggi di sostegno.





Infatti, oltre al Palermo e al palermitano Accardi, hanno lasciato il loro commento anche gli ex rosa Kraja, Vaccaro, Bechini e Ferrante. In basso il post in questione: